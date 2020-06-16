بقيمة 15 مليون جنيه.. "رجال أعمال أسوان" تطرح تمويلا جديدا للشباب

أكد المهندس أدهم دهب أمين عام جمعية رجال أعمال أسوان، أنه في استجابة لتوجيهات القيادة السياسية في مصر، بمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، جرى توقيع عقد تمويل بقيمة 15 مليون جنيه، بين الجمعية وبنك مصر، وذلك لدعم المشروعات المتناهية الصغر، التي تمولها الجمعية للشباب والمرأة المعيلة في مراكز محافظة أسوان "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

وأضاف دهب، جرى التوقيع اليوم، بحضور المهندس توفيق الإبياري رئيس الجمعية، والدكتور محمود الأمين نائب الرئيس، وهشام الدالي أمين الصندوق، بحضور جمال عبدالحكيم مدير عام بنك مصر فرع أسوان.