استرداد 18 وحدة سكنية من أصحابها بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط

صرح عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم شن حملة بمدينة القاهرة الجديدة، أسفرت عن سحب واسترداد 18 وحدة سكنية بالحي الثالث بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، وذلك بالتنسيق بين مسؤولو الإدارات المعنية بالجهاز والشرطة المختصة بالمدينة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الوحدات السكنية التي تم سحبها حولها مالكوها لـ40 محلا تجاريا بالمخالفة، وتم إعادة الوحدات لحوزة الجهاز.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن استرداد 66 وحدة سكنية بما يعادل 130 محلا تجاريا مخالفا.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الحملات مستمرة بالحي الثالث وجميع أحياء المدينة لتحقيق الانضباط في المدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بقوة وحسم مع المخالفات بالمدن الجديدة.