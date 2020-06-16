خبير اقتصادي مصاب بكورونا يروي تجربته في العزل المنزلي: شبه البرد

روى الخبير الاقتصادي، الدكتور تامر ممتاز، تجربته في العزل المنزلي، قائلا إنّه مصاب بفيروس كورونا، لكن حالته تتحسن باستمرار خلال تواجده في العزل المنزلي، لافتًا إلى أنّ أعراض المرض هي ذات أعراض التهاب الحلق والإنفلونزا والبرد.

ونصح ممتاز، في اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، بالتوجه للطبيب فور ظهور الأعراض كالتهاب الحلق أو ارتفاع درجات الحرارة أو ضيق التنفس وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، مشيرًا إلى أنّ الطبيب هو من يوجه بالعزل المنزلي ويوضح تعليماته وإجراءاته.

وأضاف أنّ تناول الدواء فورا وفقا لتوجيهات الطبيب سيقضي على المرض تماما خلال شهر واحد فقط، مضيفا أنّ كل المرضى في مستشفى العزل أقروا أنّهم اتجهوا للطبيب فى وقت متأخر بعد تدهور حالتهم الصحية.

وأشار إلى أنّ تخزين الدواء خطا كبير لأن علاج فيروس كورونا مختلف، مؤكدا أنّه مرّ بأكثر من بروتوكول علاجي خلال فترة علاجه وفقا لدرجة استجابة الفيروس للعلاج.

وأوضح أنّه من الخاطئ اتباع بروتوكولات العلاج المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى دون مراجعة الطبيب، مشددا على ضرورة التوجه وتلقي العلاج فور الشعور بالأعراض وعدم أخذ مسكنات دون استشارة المريض.