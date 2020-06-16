مدير المستشفى الميداني بعين شمس: استقبال الحالات على مدار 24 ساعة (حوار)

تجربة جديدة نسبيا في مصر، بتعاون وثيق بين إدارة مستشفيات جامعة عين شمس والجامعة وكلية الهندسة، جرى تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال 15 يوما فقط، من أرض فضاء لمستشفى ميداني يستعد لاستقبال أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد الخميس المقبل.

"الوطن" حاورت الدكتور أسامة أشرف، أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي، مدير المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، لمعرفة كيفية استقبال الحالات وتجهيزات المستشفى من الداخل وتخصصات الكادر الطبي المتواجد بها قبل بدء تشغيلها الخميس المقبل، وإلى نص الحوار..

ما آلية استقبال الحالات بالمستشفى الميداني؟

يتم تحويل المصابين إما عن طريق الاتصال برقم 105 الخط الساخن الذي خصصته وزارة الصحة للإبلاغ عن حالات كورونا، أو تحويل المرضى من خلال طوارئ مستشفيات جامعة عين شمس الجامعي.

هل يتم استقبال المرضى خلال ساعات معينة في اليوم؟

استقبال المرضى متاح على مدار 24 ساعة كاملة بعد تحويلهم بأي من الطريقتين السابق ذكرهما.

ما طبيعة الحالات التي يستقبلها المستشفى الميداني؟

نستقبل الحالات المتوسطة والحالات غير الملائم لها العزل المنزلي.

المستشفى الميداني مجهز بعناية مركزة والأطباء من مستشفيات الجامعة

هل المستشفى الميداني مجهز بعناية مركزة؟

المستشفى الميداني يحتوي على 176 سريرا، بينها 11 في وحدة العناية المركزة للحالات التي تحتاج إلى ذلك.

ما تخصصات الأطباء الموجودين بالمستشفى؟

الأطباء من تخصصات مختلفة، تخدير، وباطنة، وقلب، وصدر ، وأمراض متوطنة، إلى جانب أي تخصص آخر في حال الاحتياج لذلك.

كيف يتم اختيار الأطباء العاملين بالمستشفى الميداني؟

جميعهم من مستشفيات جامعة عين شمس، يتم استدعائهم للعمل في المستشفى الميداني بالتناوب بينهم كل 15 يوما، لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمرضى.

ما هي طاقة العمل بالمستشفى الميداني؟

كل أسبوعين يكون العمل بقوة 15 طبيبا، يخضع كل واحد منهم لإجراء مسحة قبل بدء استلام عمله، ومسحة قبل خروجه بيوم للتأكد من حالته الصحية، إلى جانب نحو 50 ممرضا وممرضة ورجال أمن وحماية مدنية وعمال نظافة.