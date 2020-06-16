الأمن يداهم فندقا سياحيا بالجيزة لعدم الالتزام بقرارات الحظر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مسؤولي كافتيريا داخل أحد الفنادق السياحية لمخالفة رئيس مجلس الوزراء، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام إحدى المنشآت السياحية بدائرة قسم شرطة الدقى (بمحافظة الجيزة)، بتشغيل "كافتيريا" وتقديم "شيشة" واستقبال المواطنين بالمخالفة للاشتراطات والضوابط العامة، وحال المرور على الفندق الكائن به الكافتيريا المخالفة.

تم ضبط كلٍ من المدير المالي، ومدير الكافتيريا لارتكابهما مخالفات تشغيل منشأة دون استيفاء الاشتراطات والضوابط العامة وإدارة منشأة سياحية برخصة تشغيل منتهية و(13) مخالفة عدم ارتداء كمامة طبية و4 مخالفات عدم حمل شهادات صحية وتقديم شيشة للزائرين وتعطل كاميرات المراقبة وانتهاء قائمة الأسعار وعدم وجود فرد أمن داخل غرفة الكاميرات. بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.