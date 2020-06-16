النقل: وصول 20 جرارا جديدا للسكة الحديد آواخر يونيو الحالي

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنّه من المخطط وصول الدفعة الرابعة من جرارات السكة الحديد الجديدة وعددها 20 من صفقة الجرارات الأمريكية المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع شركة جنرال إلكتريك إلى ميناء الإسكندرية آواخر الشهر الحالي.

وأضاف الوزير، لـ"الوطن"، أنّه عقب استلام الدفعة الرابعة سيكون وصل إلى الهيئة نحو 70 جرارا جديدا، وسيتم إرسال باقي الدفعات تباعا، لافتا إلى أنّ صفقة الجرارات تشمل شراء 110 جرارا وإعادة تأهيل 81 جرارا، وإجراء الصيانة اللازمة وتوريد قطع الغيار لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفني، وتبلغ قيمتها 602 مليون دولار.

وأشار إلى أنّ الجرارات الجديدة تعتبر طفرة كبيرة في منظومة الجر، موضحا أنّ الهيئة تنفذ حاليا خطة تطوير شاملة لمنظومة السكك الحديدية بتكلفة 150 مليار جنيه، من حيث تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة.

وأوضح الوزير أنّه جرى تشغيل 10 جرارات الأولى التي وصلت في ديسمبر الماضي على خطوط السكة الحديد، وسيتم دخول باقي الجرارات الجديدة الخدمة يوليو 2020، وتركيبها مع دفعات العربات الجديدة التي تصل بدءا من نهاية هذا الشهر في إطار خطة تشغيل جديدة تعتمد على تشغيل عدد من القطارات المكونة من جرارات وعربات كلها جديدة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، في إطار الخطة الشاملة لتشغيل السكة الحديد التي تعتمد على تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.

وأوضح أنّه سيتم تشغيل جزء من الجرارات الجديدة في قطارات البضائع، ويتوالى تباعًا توريد باقي جرارات صفقة جرارات GE، طبقًا لجدول التوريد المتفق عليه.