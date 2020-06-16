بروتوكول بين "التنمية الصناعية" و"الصادرات" لتوفير تيسيرات للمشروعات

وقعت هيئة التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادارات بهدف توفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها مع البنوك لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الاعمال عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية، تفعيلا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص للوحدات الصناعية وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر فضلا عن الرغبة المشتركة بين الهيئة وبنك تنمية الصادرات لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر ودعم قطاع الصناعات الصغيرة.

وبمقتضى البروتوكول سيقدم البنك الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين تصل إلى 100% من القيمة الاجمالية لثمن الوحدة بفترات سداد أقساط تصل إلى 10 سنوات بفائدة متناقصة قد تصل إلى 5%.

وأوضحت الهيئة، أن البنك بموجب البروتوكول يتلقى طلبات تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط والقواعد الائتمانية المعمول بها على أن يخطر الهيئة بنتيجة الدراسة، وبحسب البيان فإنه تم منح مزيد من التيسيرات للمستثمرين في ظل أزمة كورونا منذ مارس الماضي من خلال مد سريان كافة التراخيص والسجلات الصناعية خلال فترة الأزمة، وكذلك مد مهل للحاصلين على أراض صناعية لإثبات الجدية لمدة 3 شهور، ومراعاة تعليق بعض الإجراءات غير الضرورية دون أي ضرر يعود على المستثمر، وذلك لمنع التزاحم.

من جانبها، قالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يسعى لتنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية نحو النهوض بالصناعة وإحلال الواردات بمنتج أن محلية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل مبادرة البنك المركزي، من خلال مساندة صغار المستثمرين للبدء في مشروعاتهم ووصول التمويل لمستحقيه.