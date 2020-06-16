"الحرية المصري" يعفي الشباب وذوي الهمم من رسوم الترشح للانتخابات

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، إن الحزب يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بكل قوة ويعطى أولوية للشباب وحريص على تمثيل الفئات داخل المجالس المنتخبة.

وأضاف حسب الله لـ"الوطن"، أن الحزب أعفى الشباب وذوي الهمم من رسوم الترشح التي خصصها الحزب بهدف دعم وجودهم في المجالس النيابية وتشجيعهم على خوض الانتخابات.

وتابع أن الحزب يسعى بكل الطرق لتسهيل السبل أمام الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، وتم مد فترة تقديم طلبات الترشح حتى 20 يونيو الجاري، ليكون هناك وقت كافي أمام كل من يرغب في الترشح.