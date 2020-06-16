استوليا على على 25 ألف جنيه.. السجن 25 سنة لموظفين في حي بولاق

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، مساعد رئيس حى بولاق أبو العلا، وموظف بإدارة التسكين بحى بولاق، بالسجن المؤبد، لإدانتهما بالتزوير فى محررات رسمية، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، وأسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل.

وكشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة، أن المتهمان من أرباب الوظائف العمومية، وارتكبا تزويرا فى محررات رسمية تمثلت في قسائم توريد المبالغ النقدية لدى خزينة حى بولاق أبو العلا، فاستوليا على 25 ألف جنيه من المجنى عليهم، وهم مواطنين راغبين في الخصلوا على شقق سكنية، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية، حيث أوهموا عددا من المواطنين بأن حى بولاق أبو العلا، طرح وحدات سكنية للتمليك لكافة قاطنى محافظة القاهرة، فتقدم العديد من المواطنين لحجز تلك الوحدات، واستوليا منهم على الأموال.