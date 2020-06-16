إزالة 213 حالة تعدي على أملاك الدولة بجنوب سيناء

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظ جنوب سيناء، عددا من الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة على مدار الشهرين الماضيين، أسفرت عن إزالة نحو 213 حالة، بإجمالي مساحة 408783 متر مربع، بينهم 190 حالة تحت ولاية المحافظة، على مساحة 147083 متر مربع ، و 23 حالة تعدي على مساحة 261700 متر مربع، تحت ولاية التنمية السياحية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هذه الحلات حديثة، وهي عبارة عن تعديات على أملاك الدولة خلال أيام الحظر منذ بداية ظهور فيروس "كورونا" خلال الفترة من 25 /3 / 2020 حتي الأن .

وأوضح المحافظ، أن حملات الإزالة مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشددا على الضرب بيد من حديد لاستعادة حق الدولة، وإزالة كافة التعديات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء.