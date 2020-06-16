الطيران: فتح الحجز مبكرا لإتاحة الفرصة للركاب والسياح للتمتع بخدماتنا

قال الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، إنّ لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أكدت عودة الطيران بداية من أول يوليو المقبل، وحتى يتمكن الركاب من الحجز، أعلنا الفتح مبكرا، لنتيح فرصة للسائحين والركاب للحجز على رحلاتنا.

وأضاف عنبة، خلال المؤتمر الصحفي الأول منذ توليه وزارة الطيران المدني قبل 6 أشهر في ديسمبر الماضي، نعمل على توفير الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لرواد المطارات المصرية، ونجحنا في تشغيل رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وتابع وزير الطيران أنّ الدولة أصدرت عدة قرارات للتخفيف من الأعباء والخصومات لتحفيز الركاب على السفر من خلال الناقل الوطني، موضحا أنّ القطاع كان له السبق في نشر الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، وجرى استغلال فترة التوقف في أعمال الصيانة، ما يعني أنّ العمل كان مضاعفا حتى يعود القطاع بقوة: "إيدينا في إيديكم هننجح مع بعض بإذن الله".

كان وزير الطيران المدني الطيار، أعلن الأحد الماضي، خلال مؤتمر صحفي حضره وزراء السياحة والآثار ووزير الدولة للإعلام، استئناف حركة الطيران بالمطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة، تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، اعتبارا من اليوم بجميع مكاتب شركات الطيران.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.