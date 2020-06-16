عالم مصري يطور اختبارا للكشف عن كورونا: نواجه تحديات لكننا على الطريق

أكد الدكتور أحمد برهوم، مدرس تكنولوجيا النانو بكلية العلوم جامعة حلوان، وأحد الباحثين المصريين الذين يعملون على التوصل لاختبارات سريعة لاكتشاف فيروس كورونا المُستجد، أن ثمة تحديات تواجه الباحثين المصريين في هذا المجال، إلا أنهم على الطريق، وهو الأمر الذي لابد منه بالنسبة للاستعداد للمستقبل ولأي احتمالات لتحور فيروس كورونا المستجد نفسه لصورة جديدة أو ظهور أمراض فيروسية أخرى مستقبلا.

ويدير الدكتور "برهوم"، الحاصل على دكتوراه في العلوم من الجامعة الحرة ببروكسل والباحث بعدد من جامعات الإتحاد الأوروبي بألمانيا وفرنسا، بالاشتراك مع الدكتور محمد عمران، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بجماعة حلوان، مشروعا بحثيا وفريقا مصريا لـ"تطوير تقنية حيوية نانوية للكشف عن فيروس كورونا المستجد"، مدعوم من أكاديمية البحث العلمي، ويضم باحثين من جامعتي حلوان والقاهرة والمركز القومي للبحوث، وهذا المشروع هو واحد، من بين نحو 3 مشاريع بحثية مصرية أخرى تعمل على التوصل لتقنية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأشار مدرس تكنولوجيا النانو إلى أن الفكرة الرئيسية لمشروعهم البحثي تعمل على التوصل إلى "تحليل كيفي وكمي" لوجود فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم كوفيد 19، وذلك من خلال عمل اختبار سريع عن طريق الدم، يتم فيه وضع عينة على شريحة ويظهر من خلالها في 5 دقائق، ما إذا كانت العينة إيجابية أو سلبية، بالإضافة إلى تقدير تركيز الفيروس في الدم، ومعرفة إذا ما كان المريض يعاني من إصابة حديثة أو متأخرة.

وأشاد الدكتور "برهوم" بدور كل من أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة جامعة حلوان وكلية العلوم في دعم مثل هذه البحوث، لافتا النظر إلى أن هناك تحديات وأن مثل هذا العمل ليس سهلا إنجازه في وقت قصير، حيث يتطلب، على سبيل المثال، التأكد من مطابقة الكاشف الذي سيتم التوصل إليه مع فيروس "كوفيد 19" نفسه، وليس فيروس آخر شبيه من نفس العائلة، هذا فضلا عن المراحل الأخرى التي ستشمل تجربة التحليل على نطاق ضيق، ثم لاحقا عمل خط إنتاج له.

موضحا أن العمل على فيروس كوفيد 19 ينطوي على صعوبة كبيرة خاصة وأنه فيروس مُعدي، والمعامل لدينا ليست مجهزة للتعامل مع مثل هذه الفيروسات الخطرة، حيث لا توجد لدينا بعد معامل أمان حيوي من المستوى الثالث، وهي المعامل المتخصصة في دراسة هذا النوع من الفيروسات.

وبالإضافة لما سبق، وفقا لـ"برهوم"، فإن "هناك كيماويات وأدوات لابد من استخدامها في مثل هذه الدراسات، يتم استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي قد يستغرق في الظروف العادية من 15 يوما لشهر، وفي الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم الآن، ما قد يصل لشهرين أو ثلاثة أشهر، نظرا لأننا وإن كان لدينا بعض المصانع التي تُصنع هذه المواد، إلا أن معظم مصانع الكيماويات الحديثة موجودة بالخارج.

ولفت أستاذ تكنولوجيا النانو إلى أنه بالخارج توجد تسهيلات كثيرة للباحثين في المعامل المخصصة لهذا النوع من الدراسات، حيث قد تتعاقد على سبيل المثال الحكومات مع رئيس المعمل مباشرة، وعندما تكون هناك حاجة لأي مستلزمات للدراسات يتم توفيرها خلال مدة وجيزة تتراوح بين أسبوع إلى 15 يوما كحد أقصى، بينما قد يحتاج الأمر لدينا لعدة مراحل من أجل الحصول على التمويل اللازم، ومع ذلك فإننا نجتهد ونحاول أن يكون لنا سبق في هذا المجال.

وأعتبر أن الأهم من التوصل إلى علاج أو لقاح لفيروس كوفيد 19، هو أن نكون على طريق البحث العلمي الممنهج في هذا المجال، لافتا إلى أن الدول والعلماء الذين كان لديهم خبرات سابقة في العمل على مكافحة الفيروسات عموما، ومن بينها فيروسات عائلة كورونا، وتحديدا فيروس "سارس"، استطاعوا بسهولة أن يعملوا على فيروس كوفيد 19، وأصبحوا أقرب ما يكون من الحل، بعكس الدول والباحثين الذين لم يكن لديهم خبرات سابقة.

وأكد مدرس تكنولوجيا النانو، أن إجراء البحوث في هذا الحقل ليس اختيارا، وإنما أمر لابد منه، خاصة أن عائلة كوفيد 19 قد يتحور لأنواع أخرى في المستقبل، مثل تحور فيروس "سارس" إلى "كوفيد 19"، وقد يظهر في أشكال أقوى مما هو عليه الآن، وفي هذه الحالة يجب أن نكون مستعدين، ولدينا فرق عمل جاهزة ولديها خبرات سابقة، وتمتلك المعامل والإمكانيات اللازمة للعمل على متابعة هذا النوع من الأمراض الفيروسية، وألا ننتظر أن نأخذ كواشف وأدوية ولقاحات من الخارج، قائلا: "هدفنا ليس حل مشكلة كورونا فقط، وإنما أن نكون مستعدين للمستقبل ومخاطره المحتملة المقبلة".