الطيران: لا زيادة في أسعار التذاكر.. ولدينا عروضا ترويجية نعلنها قريبا

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إنّ أسعار تذاكر الطيران ستبقى كما هي دون زيادة أو تخفيض، وسيكون هناك عروض على تذكرة مصر للطيران لجذب الحجوزات عليها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الطيران المدني بحضور قيادات الطيران المدني، أنّه سيتم تحمل تكلفة الفيزا لجذب الركاب على مصر للطيران، وجرى الاتفاق مع وزير السياحة على تخفيض 20% على المزارات السياحية لركاب مصر للطيران.

من جانبه، قال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، إنّ الشركة ستتعامل مع جميع الدول التي أعلنت فتح مطاراتها، وبناء على كم الحجوزات سيتم الإعلان عن الرحلات، مشيرًا إلى أنّ الشركة ستعلن قريبا عروضا ترويجية، لتحفيز السياحة الخارجية والداخلية.

وكان وزير الطيران، أعلن فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادا للسفر مطلع يوليو.