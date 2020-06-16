محافظ سوهاج يستقبل قافلة حقائب الحماية لتوزيعها على 10 آلاف أسرة 

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قافلة حقائب الحماية بالتعاون مع هيئة انقاد الطفولة الدولية بمصر والتي تضم 11 حافلة محملة بـ5 آلاف حقيبة مواد مطهرة ومطبوعات توعوية وألعاب تعليمية، كدفعة أولى لتوزيعها على 10 آلاف أسرة من آسر تلاميذ المدارس المجتمعية بالمحافظة ضمن مشروع "قرية متعلمة"، بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، وهيئة تعليم الكبار، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وجمعية الصعيد للتربية والتنمية .

رافق المحافظ خلال استقبال القافلة، الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور مايكل كمال عدلي مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بسوهاج، وعلى مبارك رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ شاحنات النقل المحملة بالحقائب، حيث تحتوي الحقيبة على مواد مطهرة وكلور قابلة للتخفيف تكفي لـ3 أشهر، بالإضافة إلى خل للاستخدام المنزلي في غسل الخضروات، ومطبوعات مصورة للتوعية بفيروس كورونا من إصدارات وزارة الصحة، و3 ألعاب تعليمية مهمة من مناهج التعليم المجتمعي لضمان استمرار مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ، كما سيتم التوزيع على كل مدرسة من مدارس التعليم المجتمعي البالغة 414 مدرسة على مستوى المحافظة تخدم 388 قرية .

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لجهود هيئة انقاد الطفولة الدولية والجهات والجمعيات المشاركة، لافتا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لدعم القافلة في الوصول إلى العدد المستهدف منها، بـ 11 مركز على مستوى المحافظة .