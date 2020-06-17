حظك اليوم الأربعاء 17-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل صبور ويتسم بالشهامة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. ومن المهم اليوم أن تُظهر يقظة واستعدادا أكبر لتنظيم نفقاتك وراجع خطواتك وحساباتك جيدا، والتزم بالكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس وقد يدفعك لاسترجاع ذكريات حزينة.. قاوم المشاعر السلبية وكن لبقا في معاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.