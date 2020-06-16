رئيس مدينة إسنا بتابع الخدمات المقدمة بمستشفى الصدر

تفقد محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، مستشفى الصدر وذلك للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية للمرضى، ومدى التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض، لخدمة المواطنين والحالات على مدار الساعة.

وتابع سليمان خلال الجولة مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية وصرفها وتيسير الحصول عليها، ومدى رضا المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، بجانب فرش وتجهيز 16 سريرا لاستقبال حالات العزل داخل المستشفى، واستمع سليمان للفريق الطبي لتوفير بعض الاحتياجات من ثلاجات لحفظ الأدوية وغسالات وبعض الاثاث وجاري توفيرها بالجهود الذاتية، واستكمل الجولة بتفقد مستشفى إسنا الرمد وذلك للاطمئنان على سير العمل.