إخماد حريق في سيارتي نقل بالبحيرة

أصيب، اليوم، سائقان بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارتي نقل ثقيل بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، بدائرة مركز النوبارية في محافظة البحيرة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في البحيرة، من السيطرة على حريق هائل نشب بالسيارتين عقب الحادث.

وكان مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين تصادم سيارتين إحداهما محملة بالقمح، وجرى فتح حركة السيارات أمام المارة بعد إخماد الحريق.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.