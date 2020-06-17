حظك اليوم الأربعاء 17-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور ناجح ومجتهد في عمله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

المريخ في منزل المشروعات يمنحك إصرارا ويساعدك على التقدم بخطى واثقة وتحصل على كلمات المدح.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر ببرجك يمنحك سحرا ويدفعك للاقتراب ممن تحب بثقة، وإذا كنت خاليا قد تجد من يقدر قيمتك ويعرفها.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة سماح أنور، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.