أبو العينين: الحكومة تتحدى الصعاب.. وعلينا العمل على البنية الفوقية

طالب النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، الحكومة بإعداد خطة مواجهة إعلامية لبناء صورة حقيقة لما يحدث في مصر.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، وخطة التنمية لنفس العام.

وقال أبو العينين: أرى مصر فيما تقدمه للعالم نتحدث فيه للداخل فقط، بينما مروجو الشائعات يستغلون المنصات لبث الأكاذيب ضد مصر لتشويه صورتها.

ووجه محمد أبو العينين، التحية للجنة الخطة والموازنة على تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وكذلك الحكومة على دورها في إعداد هذه الموازنة في ظل الأزمة الراهنة تزامنا مع تداعيات فيروس كورونا.

وأشار النائب، إلى أن الحكومة تتحدى كافة الصعاب وتصر على التنمية، لتوصيل رسالة إلى العالم أننا قادرون، لاسيما وأن مصر في الوقت الذي تحارب فيه الإرهاب والميليشيات التي تسعى لتهديد الأمن القومي، ماضية قدما في بناء اقتصادها لتحقيق التنمية.

وقال النائب: نحن نتحدى وواقفون وصامدون، متابعا: أحيي الحكومة على ما أنجزت مما وضع مصر في مكانة مرموقة أمام العالم.

وأكد أبو العينين، أن التحديات والطموحات كبيرة، لذلك على الحكومة العمل على زيادة معدلات الاستثمار، والتخطيط الجيد لمخاطبة السوق الاستثمارية العالمية.

وقال: يجب أن يرتكز خطابنا للعالم على أننا مستعدون وجاهزون ببيئة استثمارية مؤهلة، مشددا على ضرورة إعداد سوق تنافسية والعمل على زيادة الإنتاجية التي يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع الاستثمار.

ودعا أبو العينين الحكومة، إلى ضرورة تقديم برنامج طموح يتحدث عن كيفية العمل على زيادة الإنتاجية، مطالبا أيضا بضرورة العمل على تقليل الفاقد والهالك.

وقال: نجحنا وانتهينا من البنية الأساسية، وعلينا العمل على البنية الفوقية من أجل النهوض بالمواطن المصري.