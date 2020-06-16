أستاذ جلدية ينصح المواطنين: لو حسيت بلسعة برد في أطراف إيدك ورجلك أعمل تحليل كورونا

أكد الدكتور عاصم فرج، أستاذ الجلدية والتجميل، أن أعراض فيروس كورونا تظهر على الجلد "هقول أعراض لو حد اشتكى منها ده مش معناه إن عنده كورونا بس يروح يحلل"، لافتا إلى أن الأعراض تتمثل في التهاب جدار الأوعية الدموية التي تتواجد في الأطراف "لو حسيت بلسعة برد في إيدك ورجليك في الحر اللي إحنا فيه دلوقتي روح أعمل تحليل"، لافتا إلى أنه من بين الأعراض أيضا الارتكاريا والنخالة الوردية والحزام الناري.

وحذر "فرج"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على cbc، وتقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، من استعمال بعض السيدات والبنات للحلزون لتنقية البشرة "بشوف ناس في العيادة وشهم مقطع بسبب الحلزون بسبب التريند"، موضحا أن الحلزون عبارة عن ديدان تؤدي إلى تشويه الوجه ويعتقد البعض أن التشويه شيء جيد ولكنها في الحقيقة مأساة تؤدي لحدوث أمراض وتصيب الكبد بأمراض لا حصر لها الجميع في غنى عنها خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن حظر التجوال والجلوس في المنزل لأوقات كبيرة أحدث حالة نفسية سيئة، لافتا إلى أن بعض السيدات يعانين من سقوط شعرهن أو أصابه خشونة ناصحا بضرورة إجراء 3 تحاليل منهم "سي أكتيف بروتين، "التحاليل دلوقتي مهم جدا في ظل كورونا".