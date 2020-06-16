عميد طب عين شمس: تكاليف المسحة الخاصة داخل السيارات لا تسترد

قال الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب جامعة عين شمس، أنه يجري حاليا إنشاء الخيمة الثانية من المستشفى الميداني لجامعة عين شمس، لعلاج مصابي كورونا المستجد "كوفيد 19"، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي افتتح أمس المرحلة الأولى من المستشفى والمقدرة بـ 58 سريرا.

وأضاف عمر لـ"الوطن"، أنه سيتم بدء التشغيل للمستشفى كاملة، الخميس المقبل أو السبت المقبل على أقصى تقدير، بإجمالي عدد أسرة 200 سرير، منهم 11 سرير رعاية مركزة.

وتابع أن المعمل المرجعي الموجود بالجامعة هو المنوط بنظام أخذ المسحات من السيارات، لافتا إلى أن نتائج التحاليل التي تجري في المعمل المرجعي أو معامل مستشفيات جامعة عين شمس، يتم إرسالها أول بأول لوزارة الصحة لتسجيلها وحصرها، حتى نتائج الأطباء.

وتابع عميد طب جامعة عين شمس، أن المستشفى غير ملزم بعلاج مستخدمي المعمل المرجعي للمصابين إذا ثبت إيجابية إصابتهم بالفيروس الخاص بنظام أخذ المسحة من خلال التواجد بالسيارات، مشيرا إلى أن سعر المسحة لا يسترد تحت أي بند لأنها مقابل خدمة مقدمة وأدوات تم استخدامها.