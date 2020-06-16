وزير بريطاني يشيد برسالة السيسي في مداخلته بقمة اللقاحات

أعرب جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تقدير بلاده لمشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة العالمية للقاحات التي نظمتها بريطانيا فى 4 يونيو الجاري عبر التواصل الإلكتروني، مشيداً بالرسالة القوية التي وجهها السيد رئيس الجمهورية خلال مداخلته بالقمة حول ضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدولي للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال المشاورات الهاتفية التي أجراها السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، مع الوزير البريطاني، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.

وبحث الجانبان خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية بمختلف جوانبها خلال الفترة القادمة، وأكد الوزير البريطاني تطلع وحرص بريطانيا على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر فى المجالات المختلفة بما يحقق مصالح البلدين.

كما تطرقت المناقشات إلى تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها مستجدات الأزمة الليبية، فضلاً عن الموقف الراهن في ملف المفاوضات حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.