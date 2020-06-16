بعد تزايد حالات الانتحار.. روشتة نفسية للتعامل الأمثل مع مصابي كورونا

مشاعر متضاربة بين الخوف واليأس تزداد حدتها مع الشعور بآلام الجسم وضيق النفس الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، تداهم المصابين كل ساعة في مكان عزلهم سواء داخل المستشفى أو بالمنزل، قد تدفع الكثيرين منهم إلى الانتحار إذا لم يحسن المحيطون به التعامل معهم لتجاوز تلك الأزمة.

وفي الآونة الأخيرة، زادت وقائع انتحار مصابي فيروس كورونا إما من داخل المستشفيات أو خلال عزلهم بالمنزل، كان آخرها في حميات قنا اليوم، حيث أقدم عامل مصاب بفيروس كورونا المستجد، على الانتحار قفزًا من غرفة العزل الصحي في مستشفى الحميات بمحافظة قنا، لمروره بحالة نفسية سيئة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

يلعب أهل وأصدقاء مصاب فيروس كورونا، إلى جانب العاملين بمستشفيات العزل، دورًا مهما في دعمه نفسيا ورفع حالته المعنوية لمساعدته على تخطي تلك الأزمة الصحية، وبحسب الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، فإن أقسى شعور للإنسان هو إحساسه بأن أجله اقترب، وأن هناك مرضا يهدد حياته، ويشعر بذلك بعد إصابته بفيروس كورونا الأمر الذي قد يصل إلى الخوف من الموت والتفكير في الموت كثيرًا حتى يصاب البعض بالاكتئاب.

نصائح مختلفة أدلى بها "هندي" في حديثه لـ"الوطن" وأوصى الأهل والمحيطين بمصابي كورونا الالتزام بها، أولها الوعي والإدراك التام بأن مصابي الفيروس عرضة للاكتئاب والوساوس القهرية وعليهم متابعة حالته والتعامل معها بشكل سليم.

وفي حالة العزل المنزلي، أوصى هندي باختيار الغرفة الأفضل في المنزل من حيث الشكل والمساحة والتهوية الجيدة، إلى جانب طهي وجبات صحية مخصوصة للمريض مع تقديم الأكل في أطباق بألوان مبهجة تدعو للتفاؤل، كل ذلك يجعله يشعر بالتميز ولا يشعره بأنه شخص غير مرغوب به معهم.

هندي: من الأفضل توفير أداة ترفيه داخل غرفة مصاب كورونا

توفير أداة ترفيه بالغرفة كالتليفزيون، أمر مهم أوصى به هندي، لتسلية المريض، إلى جانب تشجيعه من أهله والمحيطين به على أن يعتمد على التواصل معهم من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة بالصوت والصورة، وهو أمر سهلته التكنولوجيا من خلال التطبيقات الحديثة المتوفرة حتى لا يشعر بالعزلة.

"غرفة العزل ليست زنزانة"، استكمل استشاري الطب النفسي حديثه عن روشتة التعامل مع مصاب كورونا من المحيطين به، لافتا إلى أنه يمكن للأسرة التحاور مع المصاب من خلف ستار عازل "مشمع بلاستيك شفاف" إن أمكن وضعه بدلا من غلق باب الغرفة.