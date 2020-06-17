من طبيب إلى مريض.. مدير العناية المركزة بـ"أبوخليفة" يصارع كورونا

يدخل الدكتور محمد خالد مديرالرعاية المركزة بمستشفيات العزل ونائب مديرمستشفى أبوخليفة للعزل الصحى إلى المستشفى لأول مرة كمريض كورونا كوفيد 19، ومن طبيب تصدى لمقاومة المرض وعلاجه إلى مريض يتلقى علاج ويخضع لمسحات وبروتوكول علاجى قاسٍ.

ويعد الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بمستشفى الإسماعيلية العام قبل ظهور فيروس كورونا ومديرا للعناية بمستشفى العزل وأول طبيب عناية مركزة يتواجد بين الطاقم الطبى المعالج لفيروس كورونا فى 8 مارس 2010 وهى بداية عمل مستشفى العزل وثانى مستشفى لعلاج حالات كرونا بعد مستشفى النجيلة بمرسى مطروح ، يظل الدكتور محمد خالد فى المواجهة والصفوف الأولى بل ويقود الفريق الطبى داخل المستشفى لعلاج الحالات الصعبة ويساهم فى شفاء المئات ممن تعافوا من فيروس كرونا وهو أيضا قائد الفريق الطبى الذى أستقبل الفنانة رجاء الجداوى عند دخولها مستشفى العزل فى 24 مايو، بحكم عملة قائد للفريق الطبى للمستشفى ويستقبل جميع الحالات التى تدخل المستشفى

يقول الدكتور محمد خالد أنه منذ أيام كان يعالج أحد الحالات التى أثبتت التحاليل أنها إيجابية لكورونا وبعدها شعرت بإرتفاع فى درجة الحرارة وتعب شديد فى الجسم، وبدأت فى إتخاذ الإجراءات الخاصة بالكشف عن الفيروس وكانت النتيجة إيجابية كما توقعت وتم حجزى فى المستشفى للعلاج، الموضوع بالنسبة لى يكن مستبعد وخاصة أنني أتعامل مع عدد كبير من الحالات بشكل يومي ولست أول أو آخر من يصاب من الفريق الطبى فهناك عدد كبير من الأطباء أصيبوا بهذا المرض.

وأشار خالد خلال بوست على صفحتة الشخصية ، نحن الأطباء لا نعالج مريض بعينه بل كل المرضي وكل منا عالج عشرات بل مئات الحالات ومنا من لم يغادر عمله حتى الآن، وأنني أطالب الجميع أن ينتبهوا إلي ذلك، بل ويتأكدوا منه حتي لا يكون هناك لغط وخصوصًا إذا كنا نتحدث معكم بحسن نوايا، المرضي كلهم واحد، يطبق عليهم بروتوكولات علاج واحدة، وهذا علي الأقل في الأماكن التي عملت بها، لست أخر مصاب بل هناك غيري أدعموهم، أدعموا الفرق الطبية، لا تقفوا عند شخص واحد، هناك أبطال يستحقون الدعم والإشادة وهناك شهداء سلطوا عليهم الضوء وعلي تضحياتهم، هم الأفضل وهم الأحسن لأنهم نالوا الشهادة، والكل يعمل وبجد من الصغير إلي الكبير، الدولة كلها تواجه وتخطط وتدعم وتطمئن، وهذا دورها، الدعم ليس لي وفقط الدعم لكل الفرق الطبية، الدعم لكل المصابين، الأبطال هم شهداء الفرق الطبية، علي مستوي جميع المستشفيات، الدعم لكل الفرق الطبية، الدعم للدولة وجميع وزاراتها في مواجهه تداعيات كورونا،

وأضاف الدكتور محمد خالد أنه تلقى اتصالات عديدة منذ إعلان الإصابة اليوم ومنها اتصالا من أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى والتى مازالت تعالج بنفس المستشفى وكنت أول من استقبلها وأشرفت على علاجها منذ دخولها العناية العادية ونقلها للعناية المركزة ونحن فى المستشفى لم نفرق بين الفنانة رجاء الجداوى بإعتبارها شخصية عامة وأي مواطن دخل المستشفى لأن الجميع أبناء مصر ولهم علينا حق العناية والعلاج متمنيا الشفاء للجميع وطالبا الدعاء.