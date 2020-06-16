الصحة: اكتشاف سلالتين من كورونا في مصر.. وجارٍ دراستهم

أكدت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس لجنة مكافحة كورونا بوزارة الصحة، وجود سلالتين من فيروس كورونا "كوفيد 19" في مصر.

وقالت العسال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه تم رصد سلالتين من فيروس كورونا في مصر، وأنه تم فصلهما وجار إجراء أبحاث عليهما لمعرفة مدى تأثيرهم وشدتهم.

وفي سياق متصل أعلنت العسال أنه من المتوقع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إنشاء المستشفيات الميدانية خطوة من أجل أن نكون سباقين بخطوة، مؤكدة على أنه سيتم التوسع في إقامة عدد من المستشفيات الميدانية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنه تم الربط بين بيانات مستشفيات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي للتنسيق بينهم ومعرفة الأسرة الفارغة وأسرة العناية المركزة المتاحة، مشددة على أن هناك تنسيقا كبيرا بين الصحة والتعليم العالي في وضع برتوكولات العلاج ومتابعة المرضى.