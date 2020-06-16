يبدأ سعر الناموسية من 15 جنيها.. أسعار منتجات التخلص من الناموس

قبل بداية فصل الصيف بأيام قليلة يشكو كثيرون من انتشار الناموس في البيوت المصرية، وهي ظاهرة طبيعية يمكن التعامل معها، بعدة طرق من أجل التخلص من الناموس.

وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير أسعار المنتجات التي تساعد في التخلص من الناموس.

منتجات التخلص من الناموس

الناموسية، يوجد عدة أسعار للناموسية، فالعادية ذات الجودة المنخفضة والتي تباع بالشارع مثل رمسيس والعتبة يتراوح سعرها ما بين 15 إلى 20 جنيهًا للأطفال، ومن 20 إلى 50 جنيهًا للبالغين، أما ذات الجودة المرتفعة، فيبدأ سعر المتر بها من 75 جنيهًا، ويصل إلى 300 جنيهًا.

البخور الطارد للناموس، وهناك بعض المواد التي تستخدم لطرد الناموس، مثل البخور والأقراص الطاردة للبعوض، وتبدأ أسعارها من 20 جنيهًا إلى 200 جنيهًا.

اسبراي واقي من الناموس، ويفضل البعض شراء اسبراي أو "مواد للرش" آمنه على الجسم وتمنع اقتراب الناموس، ويبدأ أسعارها من 40 جنيهًا إلى 250 جنيهًا حسب العلامة التجارية وحجم الزجاجة.

مضرب الناموس، وهي طريقة بداية قليلة لكنها فعالة في القضاء على الناموس، وتبدأ من 50 جنيهًا وتصل إلى 300 جنيهًا.

صاعق الناموس الالكتروني، يمكن استخدام جهاز صاعق الناموس الالكتروني ويبدأ سعره من 265 جنيهًا إلى 1000 جنيه.

جهاز طارد للناموس، ويتميز بأنه صغير الحجم يوضع به الأقراص أو السائل الطارد للناموس في الكهرباء، ويبدأ سعره من 75 جنيهًا إلى 250 جنيها.