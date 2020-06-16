الصحة: مصر استخدمت الداوء المعلن عنه ببريطانيا لكورونا منذ شهر مايو

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر هي الدولة الأعظم في التاريخ، مطالبا المصريين بمتابعة موقع وزارة الصحة المصرية وترصد البروتوكول المصري المحدث الخاص بفيروس كورونا في مايو 2020، مؤكدا على أن الجميع سيجدون أن الدواء الذي أعلنت عنه بريطانيا لعلاج فيروس كورونا موجود بالبروتوكول بالشروط التي أعلنت عنها بريطانيا أمس.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن وزارة الصحة تعمل على علاج صحة المصريين دون إعلان، وهذا الدواء استخدمته الوزارة من مايو، وهو كان عكس تصريحات منظمة الصحة العالمية بعدم استخدام عقار "ديكساميثازون" لعدم انتشار المرض، ولكن الوزارة اكتشفت من دراستها للحالة أن الاستخدام المبكر للعقار يقلل حالات الإصابة بالمرض من أول الحالات المتوسطة.

وتابع حسني أن نتائج العقار كانت جيدة جدا على الحالات المصرية ومن لاحظ ذلك الأطباء الصغار بمستشفيات العزل.