تأجيل مؤتمر "موك" للعام المقبل بسبب كورونا

أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر والمعرض الدولي لحوض البحر المتوسط للبترول "موك"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تأجيل المؤتمر الخاص بها.

وكان من المقرر انعقاد المؤتمر خلال الفترة من 13 - 15 أكتوبر 2020، وتقرير عقدة في 12 - 14 أكتوبر من العام 2021 بمدينة الإسكندرية.

وأضافت اللجنة أنه تم تأجيل المؤتمر من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المشاركين بالمؤتمر من عدوى وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستهدف مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للترويج للتنسيق والتكامل والتعاون الإقليمي في مجالات البترول والغاز.