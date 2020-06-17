أبوبكر: الحكومة قامت بعمل رائع.. وتصريحات تكتل "25/30" غير منصفة

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، مطالبات أحد أعضاء تكتل "25 - 30" ومطالبته باستقالة الحكومة الحالية، واستقدام حكومة مصغرة بدلًا منها، وذلك خلال جلسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، داخل مجلس النواب.

وقال أبو بكر: "مصطفى مدبولي وحكومته قاموا بعمل رائع بكل المعاني، ولا يمكن أن نبخس الناس أشياءهم، يمكن أن ننتقد بموضوعية ولكن لا يمكن المطالبة باستقالة الحكومة، هذا أمر فيه إجحاف لا يرضي منصف".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "تناولت خلال برنامجي الكثير من النقد في عدد الملفات الموجودة على طاولة الحكومة ولكن ليس لدرجة أن نبخس الناس أشياءها".

وتابع: "خروج الوزراء من مناصبهم مكسب شخصي، حيث سيعملون في أماكن خاصة بأضعاف أضعاف ما يتقاضونه، ولكنهم يريدون مكسبا معنويا بالانضمام لحكومة مصر".