بث أفلام للأطفال "أون لاين" بنادي السينما بفرع ثقافة مطروح

نظم فرع ثقافة مطروح سهرة ثقافية للأطفال من خلال أفلام من نادى السينما "أون لاين" على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت شعار "خليك فى البيت الثقافة بين أيديك".

وبث نادى السينما بفرع ثقافة مطروح اليوم الثلاثاء، فيلم "حكايات الأراجوز، وأحسن بنت" ضمن الأنشطة التي كان يذيعها نادى السينما للأطفال على شاشات العرض بالثقافة.

وأكد محمد حمدى مدير عام فرع ثقافة مطروح، أن الفرع ينفذ جميع البرامج والأنشطة الثقافية من الكترونيا على موقع التواصل الإجتماعى لتوصيل الرسالة الثقافية فى ظل إجراءات مواجهة جائحة كورونا.