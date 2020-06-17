الشاب الذي اطمأن عليه السيسي: فقدت النطق لما باب العربية اتفتح

كشف عمر مصطفى تفاصيل اطمئنان الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه بعد وقوع حادث دراجة نارية له ولزميله.

وقال مصطفى خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "كنت سايق وعملت حادثة عربية رمت عليا وجيت أتفاداها عربية خبطتني من ضهر المتوسيكل"، لافتًا إلى أنه أصيب بـ"كدمات وجروح بسيطة".

وأضاف أنه وجد مواطنين يتجمعون حوله ثم لاحظ وصول ضباط وطبيب للاطمئنان عليه وفوجئ بسيارة تقف أمامه وبعد فتح الباب فوجئ بالرئيس عبدالفتاح السيسي: "لقيت عربية وقفت وباب اتفتح ولقيته الرئيس عبدالفتاح السيسي وساعتها فقدت النطق ومجمعتش خالص إنه الرئيس ومش متوقع".

وتابع: "لقيت الباب بيتفتح وبيضحك لي وقالي مش لابس خوذة ليه وجاب سيارة إسعاف مخصوص لصاحبي وممشيش غير لما اتطمن عليا لأني أصبت بتمزق في الأربطة"، لافتًا إلى أن صديقه كان أول مرة يركب الموتوسيكل وأنه يركب المتوسيكل بشكل يومي مرتديًا الخوذة إلا هذا اليوم لم يرتدها، مضيفًا: "كل يوم بلبس الخوذة واليوم اللي ملبستش فيه الخوذة قابلت الريس وجابوا لي خوذة وهما بيصلحوا لي الموتوسيكل"، معتبرًا أن هذا اليوم لن ينساه في حياته.

واستطرد: "كان نفسي أقابله وربنا رزقني خلاص أول حاجة دعيت له وكان نفسي أقوله ربنا يبارك لك ويعينك على اللي هو فيه وعليه مسؤولية كبيرة وأنا بحبه جدا وبشكره".