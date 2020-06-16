الحكومة تنجح في تسوية نزاعين بـ100 مليون دولار

قالت مصادر حكومية وقضائية، إن قطاع التحكيم الدولي بوزارة العدل، نجح في تسوية نهائية لإحدى قضايا التحكيم الدولي ضد مصر والمقامة من شركة بترول أجنبية طالبت في دعواها أمام مركز تحكيم محلي ودولي بتعويض قدره نحو 100 مليون دولار.

مصادر حكومية وقضائية: قطاع التحكيم بوزارة العدل نجح في تسوية النزاع مقابل حصول الشركة البريطانية على مستحقاتها الفعلية

أضافت المصادر القضائية لـ"الوطن" أن مجلس الوزراء سوف يستعرض خلال اجتماعه غدا تفاصيل القضية، والتصديق على التسوية التي تم التوصل لها من خلال وزارة العدل.

وأكدت المصادر أن قطاع التحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل نجح في الاتفاق على إنهاء التحكيم مقابل حصول الشركة على مستحقاتها الفعلية.

وترجع تفاصيل الخلاف لمطلع العام الماضي، حيث أعلنت شركة بتروسيلتيك البريطانية أنها رفعت دعوى تحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي "أكسيد"، وفقًا لبيان صادر عن الشركة، بقيمة نحو 65 مليون دولار، ودعوى أخرى بقيمة نحو 35 مليون دولار في مركز القاهرة للتحكيم بحسب المصادر.

وأكدت المصادر أن التواصل مع الشركة والتوصل لاتفاق معها، يجنب الحكومة دفع 100 مليون دولار.