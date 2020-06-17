الإسكان: تسليم 60 ألف وحدة في الإعلان العاشر يونيو 2021

قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن هناك 220 ألف متقدم للإعلان العاشر في الإسكان الاجتماعي، ينتظرون الاستعلام، بينما سيجري تسليم 60 ألف وحدة للفائزين في يونيو 2021.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت بتاريخ 31 أكتوبر 2018 عن طرح 60 ألف وحدة سكنية بالإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمساحات (3 غرف وصالة تصل إلى 90 م2 – غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2)، في 8 مدن جديدة هي (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – المنيا الجديدة – السادات – الغردقة).