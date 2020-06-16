حملة لمتابعة نظافة كباري المشاة ورفع الاشغالات بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة نظافة مكبرة على كبارى المشاه والشوارع العامة.

تم رفع التراكمات والأتربة ونقل المخلفات إلي المقالب الوسيطة وتكليف دوريات لمتابعة عدم عودة الإشغالات أو تراكم الأتربة مرة أخري، كما تم إخلاء الكباري من الاشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشنت الوحدة المحلية حملة مكبرة بقرية صفط الخمار، وتم تنفيذ 5 حالات إزالة شملت تعدي علي اأملاك الدولة وبناء مخالف للقانون 119 لسنة 2008 ، وتم تنفيذ الإزالة بالتعاون مع الجهات المعنية من قوات الشرطة والزراعة والري.

أكد العقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا على الاستمرار فى رفع وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدى على حق من حقوق الدولة وتطبيق القانون إعلاءا لمصلحة الوطن، واستمرار عمل الحملات المكبرة بصفة دورية بجميع القري.