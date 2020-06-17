قبل إعلان تنفيذها اليوم.. أهم 7 أسئلة عن قواعد ترقيات موظفي الحكومة

خلال ساعات قليلة من صباح اليوم سيصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، قرارا بالإعلان عن تنفيذ بنود القرار رقم 65 لسنة 2019 بإجراء أكبر حركة ترقيات وتسكين لموظفي الجهاز الاداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81لسنة 2016، والمجمدة منذ خمس سنوات.

"الوطن" حرصت على تقديم خدمة لموظفي الجهاز الاداري للدولة والبالغ عددهم حوالي 5.7 مليون موظف، لشرح قواعد وشروط وضوابط الترقيات في ظل مواد القانون الجديد ولائحته التنفيذية من خلال طرح عدة أسئلة والجواب عنها كما يلي :

س1: ما معايير الترقية بالاختيار؟ وما المعايير والشروط الواجب توافرها فى الموظف لكى يحصل على الترقية للدرجة الأعلى بالاختيار؟

ج: أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وأن يجتاز بنجاح التدريب الذى تتيحه له الوحدة «الجهة أو المصلحة التى يعمل بها».

س2: ما معايير الترقية بالأقدمية؟

ج: طبقاً لما نصَّت عليه المادة «90» من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فيشترط أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِى مباشرة الوظيفة التى يشغلها الموظف فى المستوى وفى ذات المجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها، وأن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها، وأن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية، وهى 5 أعوام للترقية، من من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى.

ومن الشروط أيضاً للترقية بالأقدمية أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التى يعمل بها الموظف» أو مَن تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.

س3: هل اختلف نظام الترقيات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة فى قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 عن قانون 47 لسنة 1978 الملغى؟

ج: نعم، فقد كانت الترقيات للدرجة الأعلى طبقاً للقانون الملغى تعتمد على الأقدمية ومرور المدة البينية فى الأساس، أما فى قانون 81 فأصبح هناك طريقتان لترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الأولى بالاختيار، والثانية بالأقدمية.

س4: هل هناك موانع لترقية الموظف للدرجة الأعلى؟

ج: فى القانون الجديد، تم وضع بنود جديدة فى هذا الإطار، ومنها طبقاً لما نصت عليه المادة «92» من اللائحة التنفيذية، وهى إذا كان معاراً، فلا تتم ترقيته إلا بعد عودته من الإعارة، وإذا كان حاصلاً على إجازة بدون أجر، إلا بعد عودته من الإجازة، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، وإذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة أيام، أو جزاء أشد من ذلك، قبل محو الجزاء الموقَّع عليه، وكذلك إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو كان موقوفاً عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز فى هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

س5: ما أهم حقوق الموظف الذى تتم ترقيته؟

ج :طبقاً للمادة 93 من اللائحة، يحتفظ الموظف المرقَّى بميعاد استحقاق العلاوة الدورية وبأرصدة إجازاته الاعتيادية.

س6: كيف يتم التفاضُل بين الموظفين لترقيتهم بالاختيار؟

ج: التفضيل يكون فى 5 حالات:

1- يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية «حيث تقوم إدارة الموارد البشرية بحصر درجات التقويم».

2- عند التساوى بين الموظفين، يتم اختيار الأعلى درجات فى تقويم السنة السابقة.

3- وعند التساوى، يتم الاحتكام إلى الأعلى فى المؤهل العلمى، الذى يتناسب مع طبيعة الوظيفة.

4- عند التساوى فى المؤهلات العلمية، يتم الاحتكام إلى درجة التقدير فى المؤهل العلمى.

5- عند التساوى، يتم النظر فى المستوى الوظيفى المرقَّى منه.س٧: متى سيتم تنفيذ الحركة في الجهات الحكومية الخاضعة والمعنية بالقرار؟ج: عقب اعلان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مباشرة والزام الوحدات الادارية بالتنفيذ طبقا للقواعد والشروط الواردة في مواد القانون.