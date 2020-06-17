الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارا ولطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة، حار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، لطيف ليلا على كليهما.

وأضافت الهيئة أن الجو سيكون شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه، ويكون هناك نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية كما تنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة، و نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر والمدن العربية

القاهرة الصغرى 21 والعظمى 39

الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28

بلطيم الصغرى 21 والعظمى 33

مطروح الصغرى 19 والعظمى 26

السلوم الصغرى 19 والعظمى 27

الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 40