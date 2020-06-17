شركة أمن جديدة تبدأ عملها بمستشفيات بنها الجامعية

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، استلام شركة أمن جديدة لأعمال الأمن بمستشفيات الجامعة، لتحقيق مزيد من الانضباط داخل المستشفى، خاصة في ظل تحملها للدور الأكبر في تقديم الخدمة الصحية بمحافظة القليوبية.

وطالب رئيس الجامعة أفراد الشركة الجديدة بحسن معاملة المرضى المترددين على المستشفيات الجاميعة فى ظل الظروف الراهنة، إضافة الى تهيئة المناخ المناسب للأطباء والتمريض لأداء مهامهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل.

وقال العميد وائل مكي مدير عام الأمن الإداري بالجامعة، أن الشركة تضم 79 فردًا ومشرف أمن، مشيرًا إلى توزيعهم على البوابات الرئيسية للمستشفى، ومبنى الجراحة المخصص لحالات العزل، وذلك على 3 ورديات عمل.

واشار "مكي" إلى أن الجامعة كانت حريصة على التعاقد مع إحدى الشركات التى لها خبرة طويلة فى مجال تأمين المستشفيات الجامعية والمنشات الحكومية.