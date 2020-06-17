ضبط 1301 قضية تموينية "خلال 24 ساعة"

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 1301 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 2,740 طن "لحوم مُجمدة – كبده") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة تلا (بمحافظة المنوفية) لحجبه عن التداول كمية قدرها ( 9 طن ("دقيق فاخر - أرز أبيض – مكرونة") بقصد رفع أسعارها .

ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان (بمحافظة سوهاج) لحيازته ( 65000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة- جوانتى") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب والإستيلاء على أموال الدعم لإنتاج الخبز البلدى المدعم للمستحقين بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة .. أسفرت عن ضبط عدد (6) قضايا بإجمالى مبلغ وقدره (1871990) جنيه مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى المُدعم ببيعه فى السوق السوداء ، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية .

تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها .. أسفرت عن ضبط عدد (294) قضية بإجمالى مضبوات (76481) عبوة سجائر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.