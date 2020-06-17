أم لـ3 أطفال.. "ماجي" تواصل شهرها الثالث في مواجهة كورونا

تبذل ماجي عمر، وكيل العناية المركزة بمستشفى الصدر في دمياط، ما في وسعها لإنقاذ أكبر قدر من مرضى فيروس كورونا المستجد غير عابئة بكونها أم لـ3 أطفال، فالوازع الإنساني والمهني هدفها الأول قبل أن تفكر في أسرتها الصغيرة.

تقول "ماجي" صاحبة الـ30 عاما لـ"الوطن": "أعمل منذ 13 عاما بالمستشفى، وبدأت العمل مع حالات كورونا منذ شهر مارس الماضي، وكانت أصعب اللحظات عندما نستقبل شباب مصابين بالفيروس وحالتهم سيئة، ولكن بخلاف ذلك كانت أغلب الإصابات لكبار السن ومتوسطي الأعمار".

وتضيف: "طوال فترة عملي في مستشفى الصدر تعاملت مع كل الحالات المصابة، بدءا من إنفلونزا الطيور مرورا بإنفلونزا الخنازير والدرن الذي يعد أصعبهم ختاما بفيروس كورونا كوفيد -19، نفعل ما بوسعنا من أجل علاج المرضى، ونتبع جميع الاحتياطات الوقائية أثناء التعامل مع المرضى وفقا لبروتوكول وزارة الصحة".

وأكملت: أنا أم لـ3 أطفال أصغرهم يبلغ عامين، ورغم ذلك لا أخشى عليهم، لأننا نلتزم بكل الإجراءات الاحترازية، فضلا عن ذلك مديرية الصحة توفر جميع المستلزمات الطبية لنا، وتجري مسحات لنا للاطمئنان علينا كل 14 يوما.

ووجهت ماجي رسالة لأبناء دمياط للوقاية من فيروس كورونا: "عليكم بالالتزام بالتعليمات حفاظا على أنفسكم خاصة التباعد الاجتماعي، ولا تقتربوا من المستشفيات إلا للضرورة القصوى والتزموا بارتداء أدوات الوقاية الشخصية كالكمامات، بالإضافة إلى تجنب إقامة العزاءات أو العزومات".