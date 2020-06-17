استدعاء طبيب للتحقيق لاتهامه ببتر عضو ذكري لطفل بطوخ

قررت نيابة طوخ استدعاء طبيب نساء وتوليد، لتسببه فى بتر عضو ذكري لطفل عمره شهرين، أثناء إجراء عملية طهارة له باستخدام الليزر.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، كما طلبت الاستعلام من المستشفى عن حالة الطفل.

وتلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من "س.م"، موظف، يتهم طبيبًا، 65 عامًا، بتسببه في بتر عضو ذكري لنجله أثناء إجراء عملية طهارة له باستخدام الليزر.

وكشفت تحريات المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث طوخ، والنقيب حسام الحسينى معاون المباحث، أن زوجة المُبلغ أنجبت طفلين ولدين "توأم" منذ شهرين تقريبًا على يد نفس الطبيب، وأن الأب أتى إلى عيادته بمدينة طوخ لإجراء عملية طهارة للطفلين، وأجرى الطبيب العملية للطفل الأول بطريقة عادية، والآخر باستخدام الليزر، ما تسبب في بتر كامل لعضوه الذكري، وإصابته بنزيف شديد، وتم نقلة لمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، وتحرر محضر بالواقعة.