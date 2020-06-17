طعن أمام القضاء الإداري يطالب بتأميم المستشفيات الخاصة

تقدم حميدو جميل، وعمرو عبدالسلام، المحاميان، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب بإصدار قرار بالتأميم المؤقت لكل المستشفيات الخاصة والاستثمارية، وإدارتها ووضعها تحت الإشراف المباشر لوزارة الصحة المصرية طوال فترة انتشار جائحة كورونا ولمدة 3 أشهر على الأقل.

وأكد الطعن الذي حمل الرقم 34525 لسنة 74 شق عاجل، أن انتشار وباء فيروس كورونا أصبح يمثل تهديدا مروعا لحياة الإنسان على مستوى العالم في ظل العجز عن إيجاد علاج حاسم لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء، ويحصد أرواح الآلاف داخل كل دولة من الدول التي أصابها.

وأضاف الطعن، أن المسؤولين بادروا في مصر باتخاذ إجراءات احترازية محمودة من ضمنها محاولة توفير الكشف عن الإصابات بالفيرس والعلاج مجانا في المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية، ولكن نظرا لضخامة الجائحة وانتشار الوباء وتزايد أعداد المصابين كل يوم فإن إمكانيات تلك المستشفيات العامة لا تواكب تلك الأعداد الكبيرة من المصابين ولن تستطيع طاقتها الاستيعابية استيعاب المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم.

وتابع: "أصدرت وزيرة الصحة توصيات وتوجيهات للمستشفيات الخاصة بقبول حالات المصابين وحددت لهم أسعار تقديم خدمة الرعاية الطبية لمصابي كورونا، ولكن تلك المستشفيات الخاصة رفضت تلك التوجيهات، وفضلت تحقيق الربح المادي والمتاجرة بالمصابين، ورفضت القيام بدورها الإنساني وواجبها نحو المجتمع وتقاعست عن حماية المجتمع من تهديد خطر الفناء.

وطالب الطعن بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة، وقبولها شكلاً، ووقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكل المستشفيات الخاصة والاستثمارية طوال فترة انتشار جائحة كورونا و لمدة 3 أشهر على الأقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما طالب الطعن بوضع كل المستشفيات الخاصة والاستثمارية والمراكز الطبية المتخصصة تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة المصرية وتكليف العاملين بها بالاستمرار في تقديم الخدمة الطبية مجانا دون أي مقابل مادي لمصابي كورونا المحولين من المستشفيات العامة وإلزام جهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.