قبل أيام من الامتحانات.. أسوان تستعد لاستقبال ماراثون الثانوية العامة

قال عبدالكريم لطفي مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بأسوان، إن مديرية التربية والتعليم، أنهت كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، التي يستعد فيها 7843 طالب وطالبة لماراثون الثانوية العامة بالمحافظة هذا العام 2019/2020، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية (بلجان واستراحات ومراكز توزيع) الثانوية العامة، التي تنطلق الأحد المقبل الموافق 21 يونيو، وتنتهي 21 يوليو المقبل، في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وعن كيفية الاستعداد قال لطفي، تم تطهير وتعقيم جميع اللجان، البالغ عددها 47 لجنة على مستوى المحافظة، بواقع (35 لجنة أساسية ولجنة مكفوفين و11 لجنة احتياطي)، وتمت أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات، والبالغ عددها 149 استراحة (رجال/ سيدات)، وتم إمدادها بكل مستلزمات الإعاشة اللازمة، التي تضمن إقامة كريمة.

وتابع: كما تم تجهيز وتعقيم مركزي توزيع الأسئلة بأسوان وإدفو، وتم توزيع الكمامات على الأعضاء، ودعم المركزين بالمطهرات اللازمة، وتم كذلك تجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية، كما وقعت المديرية بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات (الصحة، والإسعاف، والتأمين الصحي، والكهرباء، والمياه، والتموين، والأمن، والحماية المدنية) كلً في مجاله للمعاونة في أعمال الثانوية العامة.

وأشار مدير التعليم العام، إلى أن المديرية شكلت لجان لمتابعة جاهزية اللجان، ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان، كما تم تعليق لوحة استرشادية تحتوي على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بكل لجنة، كما تم تعليق ملصقات توعية ضد الفيروس بكل فصل، وفيما يخص بوابات التعقيم الإلكترونية، أكد أن المديرية شكلت لجنة من (التعليم الفني/التطوير التكنولوجي/التخطيط والمتابعة) بكل إدارة تعليمية لاستلام البوابات والتدريب علي تشغيلها ومعالجة أي أعطال بها حال حدوثها.