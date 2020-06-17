وقف 19 شركة وإجراءات ضد 8 لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لن يُسمح لأصحاب الشركات والمنشآت الصناعية بالتقصير في حماية العاملين، وعدم توفير كافة المستلزمات الضرورية لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية، لضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجله الإنتاج، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب المصانع غير الملتزمة.

ومن جانبه، أشار المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة إلى قيام اللجنة العليا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية، وذلك خلال الفترة من 13 مايو الماضي حتى 16 يونيو الجاري، بالتفتيش على 64 شركة بمدينة العاشر من رمضان.

وبحسب "الغمراوي"، أسفرت جهود اللجنة عن وقف العمل بـ19 شركة تعمل في مجالات (النسيج - الأجهزة الكهربائية - الصناعات الغذائيه - الصناعات الهندسية - سحب الأسلاك - الأثاث - الأحذية البلاستيك)، لمدة 48 ساعة، لحين استيفاء أصحابها شروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة القوي العاملة، أن اللجنه المختصة قامت بالمرور مره أخرى على الشركات غير الملتزمة، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتبين التزام أصحاب 11 شركة بتوفير كافه المستلزمات الطبية والوقائية لحمايه العاملين بها، ومن ثم سُمح لها بالتشغيل مره أخرى.

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال 8 منشآت صناعية لم يلتزم أصحابها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس.