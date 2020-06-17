54 إصابة جديدة بكورونا في المغرب 

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، رصد 54 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8985 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية، أنّ عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 454172 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأضافت الصحة المغربية، أنّه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليثبت إجمالي الوفيات عند 212 حالة، وجرى تسجيل 23 حالة شفاء جديدة خلال المدة ذاتها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 7960 حالة.