وحدة الأشعة السينية بجامعة سوهاج تجري تحاليل لـ 900 عينة وتنشر 20 بحثا

تواصل وحدة الأشعة السينية بكلية العلوم جامعة سوهاج، خطة أنشطتها العلمية التي تأتى تنفيذاَ للجهود المبذولة لاستمرار دعم ورفع كفاءة البحث العلمي بالجامعة.

وفي هذا الإطار قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة، إن الوحدة منذ افتتاحها في مايو 2019، حتى الآن، نجحت في تعزيز التعاون مع مختلف الجامعات المصرية، وذلك من خلال التعاون في مواضيع بحثية متنوعة، حيث استطاعت إجراء تحاليل 900 عينة مختلفة من جامعات أسيوط، جنوب الوادي، أسوان، الوادي الجديد، بنها، الزقازيق، عين شمس، المعهد القومي لبحوث الاسكان وجامعة الأزهر، نظير مبالغ مالية تم توريدها للمساهمة في دعم الموارد الذاتية للجامعة.

وقال الدكتور إسلام محمد الشيخ، المشرف على معمل علوم وتكنولوجيا النانو، إن الوحدة ساهمت أيضاً في نشر 20 بحثاَ في مجلات علمية دولية ذات تأثير، بالإضافة تحليل عيناتها داخل المعمل، مؤكداً أن الوحدة مستمرة في تنفيذ أعمالها على أكمل وجه بالشكل الذي يخدم كافة قطاعات المجتمع المحلي بوجه خاص والبحث العلمي بوجه عام.