صقر يتفقد مبنى العزل بـ"حميات السويس"

تفقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، مستشفى حميات السويس والذي يضم 54 سريرا جديدا لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد .

وفي بداية الجولة، قدم صقر الشكر لجميع العاملين بمديرية الصحة بالسويس، من أطباء وهيئة تمريض، مؤكدا أنهم جيش مصر الأبيض لمواجهة أزمة كورونا.

وقدم محافظ السويس الشكر للجيش الثالث الميداني، لإنجاز العمل بإنشاء غرف العزل خلال أسبوع بمستشفى الحميات .

وأشار المحافظ إلى أنه جرى اعتماد 3 ملايين جنيه لتدعيم الصحة لشراء المستلزمات الوقائية والتجهيزات الخاصة بغرف العزل منذ بداية الأزمة.