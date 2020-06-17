روسيا تطالب أمريكا باستغلال نفوذها على أردوغان لوقف إطلاق النار بليبيا

نشرت وكالة الأنباء العالمية رويترز، نقلًا عن الوكالة الروسية ريا، أنّ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أعرب عن ترحيب بلاده بأي جهد مستقلبي للسلطات الأمريكية، واستخدام نفوذها في تركيا وعلى النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، للمساعدة في التوصل لوقف لإطلاق النار في ليبيا وفقا لما نشره موقع تركيا الآن.

منذ عام 2014، انقسمت ليبيا، وتسيطر حكومة وميليشيات الوفاق الوطني على العاصمة طرابلس والشمال الغربي، بينما يسيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في بنغازي الشرق.

من جهته، اتهم البرلمان الليبي، النظام التركي، بالسعي نحو تحويل ليبيا لساحة حرب إقليمية، مؤكدًا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف التدخلات التركية في البلاد على وجه السرعة، وحذر البرلمان، في بيان له أمس الثلاثاء، من خطورة الوضع الحالي الذي قد تنتج عنه كارثة سوف تؤثر على الجميع، بما في ذلك القارة الأوروبية، معربًا عن تقديره للموقف الفرنسي من التدخلات التركية في ليبيا.