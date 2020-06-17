نجل أشهر محفظ في إسنا: "سجلت فيديو قراءة القرآن ومكنتش أعرف إنه بيموت"

60 عاما قضاها في مساعدة أبناء بلده على حفظ كتاب الله، فكانت آيات القرآن الكريم هي آخر ما نطق به قبل وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

مقطع فيديو يظهر فيه الشيخ الراحل عبدالعاطي عبدالجيل، أقدم محفظ قرآن بمدينة إسنا، يتلوا فيه عدة آيات من سورة الأنبياء بادية من قوله تعالى "وأيوب إذا نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر"، كان محور حديث "السوشيال ميديا" خلال الساعات الماضية، وتحولت معها صفحات مواقع التواصل إلى دفتر عزاء كبير لكل من يعرف وأيضا من لا يعرف الشيخ الراحل عن عمر ناهز الـ86 عاما.

ومنذ أن قدم الشيخ عبدالعاطي، من قرية الحجز بمركز إدفو مسقط رأسه في أسوان، إلى إسنا بمحافظة الأقصر، للعمل كمقيم شعائر بمسجد الضوى والمسجد الكبير، وهو يقوم بتحفيظ القرآن الكريم، وكان تلاميذه يحبونه حباً شديداً وهو يبادلهم نفس الشعور، ويجتمع بهم يوميا في حلقات التحفيظ بالمسجد عقب صلاة العصر، فيقول نجله محمد عبدالعاطي، مدرس لغة إنجليزية، لـ"الوطن": "كان يعاملهم كأبنائه، وكانوا يطلبون منه أن يوفروا له احتياجاته من السوق نظراً لأنه كان رحيما لين القلب".

ومن بين المواقف الإنسانية التى ذكرها "محمد"، أن والده فاز عام 1998، برحلة عمرة في مسابقة بمحافظة قنا، فطلب منه القائمون عليها أن يتنازل عنها مقابل 2000 جنيه، ليوسع على أسرته، نظراً لكبر عددها، لكنه أصر على الذهاب للعمرة لتحقيق حلمه بزيارة بيت الله الحرام، وحباً لآل البيت، موضحاً أن والده عاش محباً للعلم وأهله.

الشيخ عبدالعاطي أصيب بالعمى في الثانية من عمره

تعلم الشيخ عبدالعاطي، في كُتاب القرية، وحفظ فيه القرآن الكريم، وكانت والدته حريصه على ذلك، فيروى نجله أنها كانت تقول له "القرآن سوف يرفعك"، موضحاً أن شيخه الذي حفظه القرآن، كان يتسم بالشدة معه "والدي كان بيحكي لنا إنه كان بيعلقهم في الفلكة حال تقصيرهم"، موضحاً أن والده ولد مبصراً، وأصيب بالعمى وهو في الثانية من عمره، بسبب مرض تعرض له عام 1936، مضيفاً: "في هذا الوقت شعر والدي- رحمه الله- بألم في عينه، ولم يكن يوجد طبيب بالقرب من بيته، فتسبب الألم في فقدان بصره، وجرى علاجه بكي قدمه بالنار اعتقداً بأن ذلك سوف يعيد إليه بصره".

حياة بسيطة عاشها الشيخ خادماً لكتاب الله محباً للناس لا يحمل في حياته كرهاً لأحد، فيقول نجله "محمد": "أجمل صفة في أبي أنه كان لا يبات وفي قلبه شحناء من أحد، ولم أذكر مرة أنه تكلم عن أحد بسوء"، موضحاً أن الشيخ أنجب 7 أبناء: 5 إناث و2 من الذكور، وحرص على تعليهم رغم قسوة الظروف آنذاك، فجميعهم التحقوا بالجامعات ويعملون بالتدريس، ومنهم شاب يدرس العلوم الدينية بالمملكة العربية السعودية، ويبلع عدد أحفاده الآن 25 حفيدا، ومن بين الأحفاد من يريد السيرعلى درب جده: "أحمد أحمد عليش، حفيده من بنته، عايز يكون زي جده عبدالعاطي".

نجله: سجلت فيديو قراءة الآيات لأنشره بعد تعافيه

وأضاف أن والده مع تقدمه في السن أصيب بالتهاب البروستاتا، وعلى الرغم من ذلك كان حريصاً على أداء صلاة الفجر في المسجد، وقراءة القران قبل الأذان عبر مكبرات الصوت كما اعتاد، موضحاً أنه أصيب بفيروس كورونا وتدهورت حالته في ساعات قليلة، وجرى نقله لمستشفى العزل ووضعه على جهاز تنفس صناعي، وجلست بجواره وهو يتلو آيات من الذكر الحكيم، وقررت تسجيل هذا المقطع المتداول لنشره بعد شفائه، لكنه انتقل إلى الرفيق الأعلى ققمت بنشره عقب الوفاة وتفاجئت بالانتشار الذي حققه.

ووفاً للدكتور أحمد فؤاد، رئيس لجنة الفتوى بإسنا، فإن الشيخ عبدالعاطي، المولود في عام 1934، حصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية بنظام الأربع سنوات، ثم الشهادة الثانوية بنظام الخمس سنوات، والتحق بكلية الشريعة لفترة، وعندما صدر قرار باستحداث وظيفة مقيم شعائر بالمساجد كان أول من شغل هذه الوظيفة في إسنا، وظل فيها حتى أحيل إلى المعاش عام 1994.