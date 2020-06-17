إعدام 48 كيلو جرام أغذية فاسدة في حملة صحية بمدينة دهب

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات، في مدينة دهب، وأسفرت الحملة عن إعدام 48 كيلو مواد غذائية فاسدة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، و32 لترا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 21 محضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية لمتداولي الأغذية.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى المرور على 11 منشأة غذائية، ومتابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين بها، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية، والتشديد على أهمية النظافة العامة لأماكن والنظافة الشخصية لكافة العاملين بها، وغسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الأمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".