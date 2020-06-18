إطلاق منصة موحدة للحصول على الدورات التدريبية

كشفت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منصة تدريب موحدة يتم من خلالها التقدم للحصول على الدورات التى تقدمها الوزارة وجهاتها المختلفة بما يسهم فى إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتقدمين للتدريب وإتاحة البرامج التدريبية المناسبة.

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن هذه المنصة ستساعد فى التعرف على مهارات الشباب وتحقيق التواصل بين شركات التوظيف والشباب لتوفير فرص عمل لهم. وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 95 ألف متدرب وتتضمن الخطة التعاون مع الشركات العالمية فى تدريب 55 ألف متدرب فى مجالات التكنولوجيا المختلفة، بالإضافة إلى استكمال برامج ومبادرات الوزارة لتدريب 20 ألف متدرب فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتشمل أيضاً بناء القدرات الرقمية لدى موظفى الحكومة، وكذلك تدريب 20 ألف متدرب فى مجالات المهارات الأساسية للحاسب الآلى.

وأوضحت المصادر أن الوزارة أطلقت عدداً من المبادرات خلال 2020 بهدف تنمية المهارات الرقمية للشباب، ومن أبرزها مبادرة «شغلك من بيتك» لتنمية مهارات العمل الحر، وإطلاق منحة «مستقبلنا..رقمى» المجانية لتدريب 100 ألف شاب وشابة فى مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكترونى، كما تم إطلاق مبادرة «شباب مصر الرقمية» لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بالوزارة.